ГАИ будет предупреждать о ДТП на МКАД с помощью электронного табло или мобильного информирования

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция планирует предупреждать участников дорожного движения о дорожно-транспортных происшествиях на МКАД с помощью электронного табло или мобильного информирования. Об этом сообщил начальник отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Навой сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

"Учитывая то, что мелкое ДТП на МКАД может привести в дальнейшем к тяжелым последствиям, по инициативе ГАИ разрабатываются технические требования по подсистеме контроля инцидентов и маршрутного ориентирования. Суть в том, что при возникновении небольшого ДТП, чтобы остальные водители не попадали в пробку или не возникло более серьезного ДТП, участники дорожного движения будут проинформированы либо с помощью электронных табло, либо через мобильное информирование", - сказал Дмитрий Навой.

Он отметил, что техтребования находятся в стадии согласования. "В этом году планируется разработать техническое задание и начать разрабатывать проектно-сметную документацию. Срок реализации - ориентировочно 2020 год", - проинформировал начальник отдела.

Что касается остальных мероприятий, направленных на повышение безопасности на МКАД, то, по мнению Дмитрия Навоя, необходимо закрыть доступ пешеходов к автодороге. "Планомерно по всей МКАД будут установлены ограждения так называемой первой и второй группы. Ограждения второй группы устанавливаются таким образом, чтобы пешеходы не могли преодолеть МКАД. Ограждения первой группы служат для того, чтобы автомобиль, если он теряет управление, не мог уйти с автодороги и удариться в опору", - пояснил он.-0-

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