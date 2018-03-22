ГАИ Гродненской области проводит массированную отработку дорог по соблюдению скорости

22 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В регионе началась массированная отработка дорог по соблюдению скоростного режима, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

С сегодняшнего дня и до конца недели основные магистральные дороги Гродненской области подвергаются массированной отработке ГАИ. В том числе внимание будет уделено участкам трассы М6 Минск-Гродно, где сейчас ведутся строительные работы. Направлена операция на укрепление дисциплины водителей по соблюдению скоростного режима.

"Неправильный выбор скорости остается сопутствующим фактором совершения автоаварий. Он сыграл не последнюю роль в совершенных с начала года на Гродненщине авариях. Зафиксировано 12 столкновений, 8 фактов наездов на препятствия и опрокидываний, в которых 8 человек погибли, еще 30 получили ранения", - отметили в ГАИ.

Внимание водителей обратили на тот факт, что при несении службы сотрудники ГАИ используют гласный и негласный контроль.-0-