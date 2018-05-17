17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области 18-20 мая проведет массированную отработку трассы М6, сообщила БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова.

Особое внимание будет уделено соблюдению скоростных режимов, выявлению нетрезвых водителей и бесправников. Под усиленным контролем будет соблюдение ПДД пешеходами, велосипедистами и мотоциклистами.

Госавтоинспекция Минской области призывает граждан к строгому соблюдению Правил дорожного движения и повышенному вниманию на дороге.-0-