17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области 18-20 мая проведет массированную отработку трассы М6, сообщила БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова.
Особое внимание будет уделено соблюдению скоростных режимов, выявлению нетрезвых водителей и бесправников. Под усиленным контролем будет соблюдение ПДД пешеходами, велосипедистами и мотоциклистами.
Госавтоинспекция Минской области призывает граждан к строгому соблюдению Правил дорожного движения и повышенному вниманию на дороге.-0-
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