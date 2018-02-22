ГАИ Минской области проведет массированную отработку трассы Минск-Гомель 23-25 февраля

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области проведет массированную отработку трассы М-5 Минск - Гомель 23-25 февраля, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Как проинформировали в Госавтоинспекции, при отработке будет использоваться гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований правил. "Особое внимание будет уделено контролю скоростных режимов, правил обгона, перевозки детей-пассажиров. Также инспекторы будут пресекать нарушения ПДД пешеходами, выявлять нетрезвых водителей и тех, кто не имеет или лишен прав управления транспортными средствами", - рассказали в ГАИ.

К нарушителям будут применены строгие меры административного взыскания в соответствии с законодательством.-0-