ГАИ: около половины ДТП в Минске могут оформляться через европротоколы

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около половины ДТП, совершаемых в Минске, могут оформляться через европротоколы. Об этом сообщил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун сегодня в пресс-центре БЕЛТА.
"Практически половина дорожно-транспортных происшествий в столице заканчивается незначительными механическими повреждениями. Соответственно они могут быть оформлены через европротокол. На сегодняшний момент около 20% ДТП оформляются без вызова сотрудника Госавтоинспекции", - сказал Вадим Гаркун.
Он отметил необходимость популяризации такого способа оформления ДТП. "Практика говорит о том, что когда наши сотрудники приезжают на место дорожно-транспортного происшествия по вызову, водители очень слабо представляют себе механизм оформления европротокола. Иногда приходится им разъяснять этот порядок, а в некоторых случаях даже показывать или передавать бланки европротокола для того, чтобы водители в последующем могли реализовать свое законное право", - констатировал начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3275 BYN
|2.32 BYN
|2.327 BYN
|USD
|1.9961 BYN
|1.992 BYN
|1.996 BYN
|RUB
|3.1586 BYN
|3.152 BYN
|3.165 BYN