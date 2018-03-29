"Газпром центр" в Минске будет построен к концу 2020 года

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многофункциональный комплекс "Газпром центр" будет построен в Минске к концу 2020 года. Уверенность в этом высказал сегодня журналистам генеральный директор ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" Владимир Майоров, передает корреспондент БЕЛТА.
"В настоящее время мобилизован генеральный подрядчик, который выбран на конкурсе. Подписан указ о продлении срока строительства до декабря 2020 года. К этому времени центр будет построен", - сказал Владимир Майоров.
Генеральным подрядчиком строительства многофункционального комплекса "Газпром центр" стала итальянская компания Codest. Инвестором и заказчиком строительства выступает ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".
Строительство многофункционального комплекса "Газпром центр" в Минске началось в 2015 году.
Codest входит в состав группы компаний Rizzani De Eccher. Строительный холдинг существует на рынке с 1831 года, оказывает услуги в странах Восточной Европы и СНГ с 1984 года. В портфолио компании: реставрация Центрального железнодорожного вокзала Милана и исторических объектов в Венеции (Италия), Центрального стадиона "ВТБ-Динамо" (Москва), строительство МФК "Арена парк" (Москва), главного офиса банка "Интеса Сан Паоло" (Турин, Италия), МФК "Ашан Клош Д'Ор" (Люксембург), "Портопикколо" (Триест, Италия), Центра исмаилитов (Душанбе, Таджикистан), Великой мечети Абу-Даби (ОАЭ), отеля Four seasons (Баку, Азербайджан), отеля Radisson Blu (Киев, Украина).-0-
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