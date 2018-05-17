Генпрокуратура выявила нарушения при выдаче удостоверений на организацию концертов в Минске

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Беларуси в ходе проверки установила факты выдачи с нарушением законодательства удостоверений на право организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий главным управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского горисполкома. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

"В отдельных программах, предложенных организаторами мероприятий, содержалась информация, поощрявшая употребление алкоголя, потребление психоактивных веществ, призывавшая к дискриминации по религиозному признаку, способствовавшая разжиганию межконфессиональной розни, побуждению к совершению опасных для жизни действий. При этом должностные лица главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского горисполкома соглашались с проведением таких мероприятий без дачи надлежащей оценки явно заниженному знаку возрастной категории", - отметили в Генпрокуратуре. Также мониторинг показал, что организаторы в ряде случаев через социальные сети сообщали о допустимости нахождении на их мероприятиях возрастной категории, доступ которой изначально был ограничен.

Как напомнили в Генпрокуратуре, согласно ст.210 Кодекса о культуре организатор мероприятия обязан в порядке и в соответствии с критериями, установленными Советом Министров, присвоить знак возрастной категории информационной продукции, которая будет распространяться на культурном мероприятии. Такой знак присваивается до начала распространения информации с учетом ее возможности причинить вред здоровью и развитию детей.

По результатам проверки Генпрокуратура внесла представление председателю Минского горисполкома. В нем требуется устранить выявленные нарушения при выдаче удостоверений на право организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий и обеспечить контроль при их непосредственном проведении. Документ указывает и на необходимость организовать профилактические акции в развлекательных заведениях Минска по предотвращению их посещения несовершеннолетними в ночное время с одновременным мониторингом соблюдения норм противопожарной безопасности.-0-