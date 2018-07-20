Глубокое будет сотрудничать с грузинским городом Телави

20 июля, Глубокое /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Договор о сотрудничестве в социально-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях подписали сегодня Глубокский райисполком Витебской области и Телавский муниципалитет (Грузия), передает корреспондент БЕЛТА.

Подписание документа состоялось в Глубоком, где проходят мероприятия международного праздника "Вишневый фестиваль". Договор скрепили подписями вице-мэр Телавского муниципалитета Георгий Тушишвили и председатель Глубокского райисполкома Олег Морхат.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА во время пресс-конференции, председатель Глубокского районного Совета депутатов Галина Унукович рассказала, что контакты с грузинским регионом налажены с 2014 года. "Наше сотрудничество в первую очередь развивается в сфере культуры. Творческий коллектив "Глубокские девчата" дважды выступал на праздничных мероприятиях в Грузии, в том числе посвященным 100-летию независимости страны. В эти дни коллектив из Телави прибыл к нам на фестиваль и покажет свои выступления, которые всегда пользуются интересом у зрителей", - рассказала Галина Унукович.

По ее словам, подписав договор, города заявили о твердых планах сотрудничать в нескольких областях. "Наша делегация в Грузии посещала различные организации. После переговоров планируем провести обмены спортивными коллективами для участия их в состязаниях двух стран, ведется обсуждение сотрудничества в сфере медицинского туризма с визитами в оздоровительные учреждения", - сказала Галина Унукович. Кроме того, традиционно в области экономики с регионами Грузии взаимодействует Глубокский молочноконсервный комбинат. Не исключено, что в этом сотрудничестве будет заинтересован и Телави.

Вице-мэр Телавского муниципалитета Георгий Тушишвили добавил, что со своей стороны они готовы взаимодействовать не только в культурных проектах, но и в области медицины, сельского хозяйства и спорта.

"Вишневый фестиваль" в Глубоком проходит в райцентре с 17 по 21 июля. На праздник приехали делегации из России, Грузии, Латвии, Литвы, Украины, Польши и Франции. Гости из Грузии в очередной раз привнесли в фестиваль яркую ноту и неповторимый колорит Кавказского региона.-0-