Году малой родины посвящен конкурс среди детских домов семейного типа в Гомельской области

18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной конкурс "Семья года" среди детских домов семейного типа пройдет сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном отделении РОО "Белорусский детский фонд", которое выступает организатором мероприятия.

Нынешний конкурс станет седьмым по счету и будет посвящен Году малой родины. На сцене областного Дворца творчества детей и молодежи за победу поборются 14 детских домов семейного типа из Хойникского, Житковичского, Светлогорского, Петриковского, Жлобинского, Лоевского, Наровлянского, Ельского, Брагинского, Калинковичского районов и Гомеля. Всего большой семейный праздник соберет около 150 детей и родителей-воспитателей.

В программе конкурса - три этапа. Первый - "Умелые ручки" - посвящен детскому творчеству. Ребята представят свои рисунки, поделки, игрушки, вышивку и т.д. Отдельный бонус - работам, в которых воссозданы красота и уникальность родного края. В "Визитной карточке" команды через песни, танцы, театральные постановки, лирические произведения расскажут не только о себе, но и городе, поселке, деревне, которые они представляют. Завершением конкурсной программы станет "Семейный флешмоб", во время которого ребята вместе с родителями представят современный танец.

Семью-победителя и призеров назовут по сумме баллов, набранных на трех этапах. Их наградят дипломами и подарками. Поощрительные призы вручат всем участникам.

Среди основных целей и задач конкурса его организаторы называют укрепление статуса современной семьи, трансляцию положительных примеров семейного воспитания, создание новых и возрождение национальных традиций семейного досуга, популяризацию здорового образа жизни.-0-