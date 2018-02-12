Гомельчан приглашают поучаствовать в конкурсе "Мистер Гомель"

12 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Кастинги конкурса "Мистер Гомель-2018" пройдут в Городском центре культуры 16 и 18 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете конкурса.
Среди обязательных критериев к претендентам на титул "Мистер Гомель" - возраст от 18 лет, рост от 180 см. Во время кастингов парням предстоит рассказать о себе, ответить на вопросы жюри. "Члены комиссии будут оценивать не только внешние данные участников, но и умение держаться на сцене, вести беседу. Приветствуются также творческие способности", - рассказали организаторы.
По итогам кастингов определят около 25 самых обаятельных, харизматичных, смелых, интеллектуальных, целеустремленных, выносливых гомельчан, которым 21 февраля предстоит сразиться за выход в финал. После этого парней ожидают несколько недель подготовки с занятиями по дефиле, хореографии, различными мастер-классами, спортивными мероприятиями и т.д.
Обладателя титула "Мистер Гомель-2018" и победителей в различных номинациях конкурса назовут 22 апреля в Городском центре культуры. Тема финала - "Мир мужчин".
Организаторами конкурса выступают Гомельская подиум-школа Сергея Нагорного и Городской центр культуры.-0-
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