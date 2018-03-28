Гомельчане в связи с трагедией в Кемерово несут цветы к Российскому центру науки и культуры

28 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В знак скорби в связи с трагедией в Кемерово жители Гомеля несут цветы, игрушки к зданию Российского центра науки и культуры, оставляют записи в Книге соболезнований, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам руководителя центра Виктора Мичурина, белорусы искренне откликнулись на трагедию в Кемерово, поддерживают в эти тяжелые дни, сопереживают. "К зданию центра жители областного центра несут цветы, мягкие игрушки, лампады, поступает много звонков со словами поддержки не только из Гомельской области, но и со всей страны", - сказал Виктор Мичурин.

Цветы от руководства области возложил заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов. "Жители Гомельской области, всей Беларуси с глубокой болью, скорбью восприняли известие о трагедии в торговом центре в Кемерово, жертвами которой стали дети и взрослые. Это невосполнимая утрата", - сказал он. Владимир Привалов выразил глубокие соболезнования и слова сочувствия и поддержки семьям погибших, всем жителям Кемеровской области, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также оставил запись в Книге соболезнований.

Среди тех, кто пришел выразить соболезнования к зданию Российского центра науки и культуры, - представители трудовых коллективов, общественных объединений, студенты и школьники. "Дети, молодежь Гомельщины потрясены этой печальной новостью. Ее трудно принять, и сложно выразить словами наше сопереживание. В эти тяжелые минуты мы вместе разделяем горечь утраты", - высказал слова поддержки председатель областной организации ОО "Белорусская республиканская пионерская организация" Артем Карпенко.

Как сообщалось, по поручению главы государства Александра Лукашенко в Беларуси в знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, приспускают госфлаги и отменяют развлекательные программы в телеэфире. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах.-0-