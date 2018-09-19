Горячую воду на два дня отключили в 21 доме и 2 детсадах Минска

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячую воду на два дня отключили в 21 жилом доме, 8 административных зданиях, 2 детсадах и школе Минска, сообщили БЕЛТА в "Минскэнерго".

Это связано с неудовлетворительным состоянием трубопроводов на участке тепловой сети тепломагистрали №49 по Бетонному проезду, 6 и компенсатора в тепловой камере по ул.Волоха, 49. Тепловая магистраль введена в эксплуатацию в 1970 году, требуется выполнить комплекс ремонтных работ.

Горячее водоснабжение с 8.00 сегодняшнего дня до 20.00 20 сентября будет отсутствовать в жилых домах по Бетонному проезду, 15, 19, ул.Либкнехта, 130, ул.Волоха, 43/49, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 59; ул.Карпова, 12, 16; ул.Лермонтова, 45; ул.Либкнехта, 110/43, 112, 116, 118, 122; административных зданиях по Бетонному проезду, 1, 6, 7, 9, 23, 33; ул.Либкнехта, 128; ул.Волоха, 53Б; средней школе №80 (ул.Либкнехта, 114); детских садах №172 (ул.Лермонтова, 47) и №209 (ул.Либкнехта, 120).-0-