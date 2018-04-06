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Городская ярмарка вакансий пройдет в Минске 26 апреля

Регионы 06.04.2018 | 21:37
Фото из архива
Фото из архива
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6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная общегородская ярмарка вакансий пройдет в Минске 26 апреля в культурно-спортивном центре Минского отделения Белорусской железной дороги. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

В течение трех часов - с 10.00 до 13.00 - граждане, которые находятся в поиске работы, смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.

Пока что список предприятий - участников ярмарки еще формируется, но в комитете ожидают традиционно высокий интерес как со стороны нанимателей, так и соискателей рабочих мест.

Общегородские ярмарки вакансий проводятся в Минске дважды в год. Предыдущее мероприятие состоялось 24 октября 2017 года. Оно собрало 117 организаций и предприятий и привлекло внимание свыше 5 тыс. человек.-0-

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Теги
занятость, Минск, трудоустройство
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