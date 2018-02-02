Городской кабинет репродуктивного здоровья мужчин планируется открыть в Минске в I квартале

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской консультативный кабинет репродуктивного здоровья мужчин планируется открыть в Минске в 2018 году на базе Минского консультационно-диагностического центра, сообщил сегодня на итоговой коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома председатель комитета Сергей Малышко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Малышко, необходимость расширения такой помощи обусловлена ростом мужского бесплодия в последние годы. Как пояснили корреспонденту БЕЛТА в комитете по здравоохранению, кабинет должен начать работу в I квартале текущего года. В настоящее время столкнувшиеся с этой проблемой минчане могут обращаться к специалистам РНПЦ "Мать и дитя", центра планирования семьи родильного дома №2. Приемы уролога-андролога также организованы в городской клинической больнице №4.

"Лечение мужского бесплодия - одна из актуальных тем не только в Беларуси, но и во всем мире. Поэтому данному вопросу необходимо уделять серьезное внимание", - отметил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.

В целом в Минске в 2017 году отмечался положительный естественный прирост населения. Благодаря развитию перинатальных и репродуктивных технологий, оснащению современным оборудованием детских реанимаций, обеспечению этапности оказания помощи в сфере охраны здоровья матери и ребенка, модернизации перинатального скрининга достигнуто снижение показателя младенческой и детской смерти.

В 2017 году открыто отделение реанимации новорожденных в шестой клинической больнице, родильному дому присвоен статус перинатального центра III уровня, в роддоме 5-й городской клинической больницы начало работать педиатрическое отделение второго этапа выхаживания.-0-