Городской праздник "Вальс выпускников" пройдет в Могилеве

Во время праздника. Фото из архива

25 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 30 мая на площадке у Ледового дворца пройдет городской праздник "Вальс выпускников", сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Ставшее уже традиционным мероприятие, будет включать разноплановую программу: мастер-классы по хореографии, интерактивные площадки, флешмобы, фотозоны и концерт с выступлением лучших творческих коллективов и исполнителей областного центра.

А финальным аккордом праздника последнего звонка станет исполнение под открытым небом вальса всеми желающими. Участниками мероприятия станут выпускники могилевских школ, кадеты, воспитанники детских музыкальных студий и коллективов.

В этот же день в республиканском празднике "Последний звонок" в "Минск-Арене" примут участие 100 выпускников 11-х классов Могилевской области. Право представлять регион в столице получат ребята, добившиеся высоких результатов в учебе, олимпиадном движении, проявившие себя в творчестве, спорте и общественной жизни.-0-