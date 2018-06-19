19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Городской центр мужского здоровья" планируется открыть в Минске с 1 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова.

Он будет работать на базе Минского клинического консультационно-диагностического центра. Здесь специализированную медицинскую помощь смогут получить мужчины, столкнувшиеся с проблемой бесплодия, а также имеющие урологические заболевания. Пациентов примут андролог, уролог, эндокринолог, предусмотрены условия для проведения широкого спектра лабораторных исследований и УЗИ-диагностики, малых оперативных вмешательств.

"В настоящее время разработано и находится на утверждении положение о создании центра мужского здоровья, согласовывается порядок его работы. Направления на консультацию будут выдавать врачи поликлиник по месту обслуживания. Также обратиться к специалистам можно самостоятельно на платной основе. Помощь здесь окажут пациентам разных возрастов. Ожидается, что центр откроется с 1 августа", - сказала Ирина Иконостасова.

В настоящее время столкнувшиеся с проблемой бесплодия минчане могут обращаться к специалистам РНПЦ "Мать и дитя", городского центра планирования семьи родильного дома №2. Приемы уролога-андролога также организованы в городской клинической больнице №4. В рамках государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность" до 2020 года разрабатывается проект национальной модели службы планирования семьи, предусматривающей разноуровневую систему оказания медицинской помощи, в том числе мужчинам.-0-