"Горремавтодор" до конца года закупит 12 спецмашин МАЗ для уборки улиц Минска

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" планирует закупить до конца года 12 единиц спецтехники МАЗ для уборки улиц, сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства объединения Олег Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Также будут приобретены две малогабаритные машины для весенне-летнего периода.

Для подготовки к зиме на предприятии проведен комплекс работ, в том числе отремонтировано около 350 тыс. кв.м улично-дорожной сети. Критическая ямочность ликвидирована на участках площадью 116 тыс. кв.м, обновлены 100 тыс. кв.м тротуаров, заменено 17 км бортового камня. Проводились ремонт колодцев дождевой канализации, транспортных и пешеходных заграждений, заливка трещин. Полностью заменено покрытие на 23 участках площадью 295 тыс. кв.м.

В зимнее время для устранения критических дефектов планируется использовать холодные органоминеральные смеси, производимые на минском заводе "Макродор".

Автопарк предприятия для уборки улиц от снега насчитывает более 780 единиц специализированной техники. При неблагоприятных погодных условиях вводится план "Пурга". Всего в объединении работают 4,3 тыс. человек.-0-