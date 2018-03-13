"Горремавтодор" устранит ямочность на дорогах Минска к началу мая

13 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Ямочность на дорогах Минска будет устранена к началу мая. Об этом заявил сегодня журналистам генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Из-за колебания температур идет сильная ямочность, мы об этом знаем. Но на сегодняшний день можем работать только литыми асфальтобетонными смесями. Когда температура будет выше 5 градусов, сможем работать горячими асфальтобетонными смесями. К началу мая устраним всю ямочность в Минске", - отметил Денис Глинский.

На балансе ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" и его структурных подразделений находится более 22 млн кв.м уличной дорожной сети и тротуаров. "В этом году уже отремонтировано более 7 тыс. кв.м", - сказал Денис Глинский.

Также он констатировал, что в ведении объединения находится 101 мост и путепровод, за которые отвечает "Горавтомост".-0-