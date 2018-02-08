Гостиницы Минска подпишут договор о сдерживании цен на время Евроигр-2019

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подготовлен меморандум о сдерживании цен в отелях во время проведения II Европейских игр с 18 июня по 2 июля 2019 года, сообщили БЕЛТА в ГУ "Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома".

По словам начальника управления Юрия Натычко, документ предусматривает сдерживание роста цен на гостиничные услуги более чем на 10% от уровня, установившегося на 1 января 2019 года. Регулирование тарифов на проживание планируется закрепить в договоре официального туристического оператора Европейских игр с собственниками гостиниц.

Также большое внимание будет уделено качеству оказываемых гостиницами услуг: запланированы мониторинги (с последующими мерами по устранению недостатков), повышение квалификации работников через языковые курсы, профессиональные тренинги и мастер-классы.

Как сообщалось ранее, к Евроиграм-2019 бюджетные отели Минска предложат комплексный пакет услуг, включающий проживание, трансфер, организацию питания, аренду футбольных полей, конькобежного стадиона, ледового катка, велосипедного трека. Кроме того, уже сейчас заключаются договоры с компаниями, специализирующимися на медицинском туризме, что позволит привлечь людей, заинтересованных пройти лечение в учреждениях здравоохранения столицы.

В целом Юрий Натычко отметил положительную динамику загрузки отелей даже в условиях увеличения гостиничного фонда. Показательна цифра прошлого года - 44,8%, что на 3,9% больше, чем загрузка в 2016 году. При этом основными потребителями услуг столичных средств размещения являются иностранные гости - более 70%. В 2017 году по сравнению с предыдущим выросла средняя продолжительность пребывания в отеле, она достигла 2,2 суток. Рост произошел в том числе благодаря внедрению безвизового режима, действующего для прибывающих через Национальный аэропорт Минск. Чтобы увеличить загрузку, гостиницы также прибегают к спецпредложениям и скидочным акциям, дифференциации цен.-0-