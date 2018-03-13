Готовность техники к посевной в Минской области превышает 90%

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готовность техники к проведению весенних полевых работ в Минской области превышает 90%, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления механизации и инвестиций комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Василий Сысоев.

К предстоящей посевной кампании в Минской области готовят тракторы, комбинированные почвообрабатывающие посевные агрегаты, машины для внесения минеральных удобрений, сеялки, картофелесажалки и др. Вновь на особом контроле устранение неполадок энергонасыщенных тракторов. В этом году в области будет задействована 1361 единица этой техники.

По словам Василия Сысоева, руководство региона поставило задачу подготовить технику к 15 марта. При этом он подчеркнул, что специалисты облсельхозпрода контролируют ситуацию: в хозяйства ежедневно выезжают мобильные группы. Необходимые для ремонта запасные части закуплены. По каждому хозяйству есть сведения о неисправностях техники и сроках завершения ремонта. В плановом режиме сотрудники Гостехнадзора проводят техосмотры. Представитель комитета отметил высокие темпы подготовки к полевым работам машинно-тракторного парка сельхозпредприятий Клецкого, Копыльского, Логойского, Молодечненского и Несвижского районов.

Руководители хозяйств Минской области ориентированы на проведение весеннего сева в оптимальные агротехнические сроки, в связи с чем планируется двухсменная работа энергонасыщенной техники. В течение зимы для этих целей дополнительно обучены 370 механизаторов.-0-