Граффити "Найди 20 птиц!" украсило здание школы в Гомеле

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивный мурал "Найди 20 птиц!" появился на стене средней школы №27 в Гомеле, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"Сюжет рисунка заставляет остановиться и найти всех птиц: одна летит в небе, вторая присела на ветку, третья - на руку девушки. "А еще интереснее искать птиц в дикой природе!" - как бы говорит изображение. Бердвотчинг - полезное для здоровья хобби. Прогулки на свежем воздухе тренируют сердце и мышцы, поиски птиц в кронах деревьев или в небе служат зарядкой для зрения", - отметили в АПБ.

Эскиз мурала подготовил художник Алесь Благий, а нарисовал композицию на стене школы художник Евгений Сосюра.

Фото АПБ

АПБ благодарит администрацию Центрального района Гомеля и управление архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома за помощь и содействие в реализации проекта.

Мурал - часть инициативы "Будь здоров с птицами!", которую АПБ реализует по проекту международной технической помощи "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь" ("БЕЛМЕД"), финансируемому Европейским союзом и реализуемому ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Беларуси.-0-