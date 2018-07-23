Гродненская область намерена активизировать сотрудничество с Польшей в логистике и туризме

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область и Польша активизируют сотрудничество в сферах логистики, туризма и культуры. Информация об этом сегодня прозвучала во время встречи председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в Беларуси Артуром Михальским, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече отмечалось, что Польша для Гродненской области остается одним из ключевых партнеров в экономическом плане, уступая по объемам товарооборота и экспорта лишь России. В Гродненской области с участием польского капитала ведут деятельность около 100 различных организаций.

"У нас есть желание и дальше развивать подобное сотрудничество. Развиваются культурные и другие связи. У 14 районов области есть соглашения с 20 польскими гминами и повятами. Причем все они работающие, постоянно происходят встречи, визиты делегаций", - сказал Владимир Кравцов. Благодаря этому активно реализуются совместные проекты в программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина". В частности, прошел одобрение проект "Шляхам Тызенгаўза", после реализации которого Гродно и польскую Сокулку свяжет международный веломаршрут. Кроме того, в центре Гродно проведут реставрацию старинного здания. Только белорусская часть проекта оценивается в 1,2 млн евро.

Активней необходимо использовать и совместный туристический потенциал Августовского канала, проходящего по территории двух стран. Он привлекает немало туристов. Увеличение количества туристов способствует развитию инфраструктуры. Ведется работа по включению велосипедных маршрутов в районе белорусской части канала в международную сеть.

"Действительно, Гродненскую область и Польшу связывает многое. Этот потенциал надо использовать. Все отношения, в том числе экономические, начинаются со знакомства, чтобы лучше узнать друг друга, нужно чаще бывать в гостях, ездить, путешествовать. Для этого необходимо продолжить ту работу, что делается для ускорения пересечения границы", - отметил Артур Михальский.

На встрече также обращалось внимание, что далеко не полностью использован логистический потенциал соседних стран. Касается он и железнодорожного транспорта, и автомобильного. Возможности последнего возрастут с завершением реконструкции трассы М6.

Среди других сфер сотрудничества упоминались зеленая экономика, культура. В Гродненской области немало объектов и памятных мест, связанных с известными и в Беларуси, и в Польше личностями. Они могли бы стать точками притяжения туристов.-0-