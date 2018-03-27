Гродненские школьники на день станут криминалистами и попробуют раскрыть преступление

27 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Школьники попробуют раскрыть преступление по уликам в день открытых дверей сегодня в управлении Государственного комитета судебных экспертиз в Гродно, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления УГКСЭ по Гродненской области Мария Лешик.

Дети станут участниками необычного квеста. Ученики городских школ и кадеты областного кадетского училища на день станут криминалистами.

"Подготовлены несколько площадок, на которых надо будет найти улику-подсказку, чтобы понять, как двигаться дальше. До начала ребята познакомятся со спецификой работы экспертов, однако во время расследования надо просто думать логически, проявлять смекалку и быть наблюдательными", - рассказала Мария Лешик. Она подчеркнула, что двери управления сегодня будут открыты для всех желающих.

Посетители смогут ознакомиться со спецификой деятельности судебных экспертов и возможностями современной криминалистики: например, проверить паспорт на специальном аппаратно-программном комплексе, изъять отпечатки пальцев и узнать, как в Беларуси проводятся портретные экспертизы и составляются фотороботы. Можно будет проследить, как всего в течение нескольких минут информационная система госкомитета проводит проверку следов пальцев и выдает результат. Гостям покажут криминалистическую технику, процесс производства экспертиз, в том числе наркотических и психотропных веществ.

Кроме того, будет организовано консультирование по вопросам проведения экспертиз, исследований на платной основе, обучения, трудоустройства и прохождения службы в госкомитете.-0-