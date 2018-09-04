4 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно 8 сентября примет соревнования по скоростному маневрированию, сообщили БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.

Гродно примет очередной этап ежегодной республиканской акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения-2018". В этом году участники будут выяснять сильнейшего в стране в скоростном маневрировании на площадке ТЦ "Old City". Новое место проведения позволит обеспечить больший комфорт и участникам, и зрителям. Будет открыта зона развлечений для детей. Для зрителей запланировано большое количество конкурсов со вкусными призами. Те из них, кто возьмет с собой водительское удостоверение, смогут поучаствовать в тест-драйве новых машин.

Основное внимание зрителей привлекут, конечно, заезды виртуозов руля. Руководить гонкой и комментировать происходящее будет Анатолий Шевченко, который ранее сам неоднократно принимал участие в акции.

Лучших выясняют в нескольких зачетных группах: "любитель", "спортсмен", а также в командном зачете.

После трех этапов (Могилев, Полоцк и Витебск) лидерами абсолютного зачета являются:

1. Александр Цедрик, Минск, "Пежо 205", команда Nakayama Team - 73 очка;

2. Дмитрий Баркан, Минск, "Катерхэм", команда Havoline - 55 очков;

3. Евгений Цедрик, Минск, "Пежо 205", команда Nakayama Team - 51 очко.

В командном зачете лидирует Nakayama Team из Минска (124 очка), второе место у столичной Havoline (64), на третьем находится витебская команда Viracers (40 очков).

По окончании соревнований зрителям обещают сюрприз: на финальной трассе, где соревновались автомобили, пройдет суперзаезд между победителем этапа и байкером.-0-