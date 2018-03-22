Хатынской трагедии посвятят митинг-реквием в деревне Борки Кировского района

22 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В деревне Борки Кировского района у мемориального комплекса "Памяти сожженных деревень Могилевской области" сегодня пройдет митинг-реквием, посвященный 75-летию трагедии Хатыни. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.

В мероприятии примут участие представители руководства области, общественных организаций, молодежь. Кроме того, в регионе к памятной дате приурочат тематические часы информирования, выставки, просмотры кинофильмов, акции, вечера памяти.

Деревня Борки Кировского района тоже разделила судьбу Хатыни: 15 июня 1942 года здесь и в прилегающих к ней населенных пунктах на протяжении одного дня фашистами были расстреляны и сожжены заживо 1,8 тыс. мирных жителей. Деревня Борки со временем возродилась, но многие другие поселки после трагедии навсегда исчезли с карты Беларуси.

В 1960-е годы в Борках появился первый памятник тем страшным событиям. В 2005 году там же была построена часовня в честь иконы Божьей Матери "Взыскание погибших". А в 2008 году на месте трагедии был возведен мемориальный комплекс "Памяти сожженных деревень Могилевской области". Он представляет собой Стену памяти, где указаны все уничтоженные деревни. Стену опоясывает конструкция с колоколами.

"Акция устрашения", проведенная гитлеровцами в Кировском районе, легла в основу сюжета повести Алеся Адамовича "Каратели".-0-