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Хозяйства Брестской области завершают первый укос трав

Регионы 07.06.2018 | 08:11
Фото из архива
Фото из архива

7 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Брестской области завершают первый укос трав, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Александр Машлякевич.

По состоянию на 6 июня травы скошены на 223 тыс. га, что составляет 92% к плану. Первый этап зеленой жатвы уже завершили около 100 сельхозорганизаций. В лидерах Брестский, Столинский, Малоритский, Каменецкий, Березовский районы. Планируется, что до 10 июня первый укос трав в регионе будет завершен.

"Темпы кошения нынче выше прошлогодних. Этому способствовали погодные условия, повлиявшие на формирование травостоя. Кроме того, в хозяйствах была обеспечена требуемая готовность кормоуборочной техники (выше 95%)", - прокомментировал ситуацию Александр Машлякевич.

По его словам, большое внимание в области уделяется качеству травяных кормов. В частности, хозяйства активно ведут заготовку сенажа в полимерных материалах. По данной технологии уже заготовлено 40,8 тыс. т энергетически ценного корма, что составляет 19% к заданию. Всего в текущем году в рулонах планируется заготовить 210 тыс. т сенажа (в 2017-м - 157,4 тыс. т). Также ведется заготовка травяных кормов с применением консервантов.

В целом с трав первого укоса планируется заготовить 350 тыс. т кормовых единиц травяных кормов, или 20% к плану. В настоящее время на условную голову скота в общественном секторе животноводства заготовлено 4,2 ц кормовых единиц, что на 1,8 ц кормовых единиц выше уровня прошлого года.

Параллельно в регионе ведется сев многолетних трав, в том числе бобовых, бобово-злаковых. Площади под них расширяются. "В этом году люцерны посеяно на 2,5 тыс. га больше прошлогоднего. Эта культура с высоким содержанием белка позволяет заготавливать высокопитательные корма", - отметил Александр Машлякевич.

Всего в этом году на зимне-стойловый период для общественного животноводства планируется заготовить 1,7 млн т кормовых единиц травяных кормов, в том числе сена - 180 тыс. т, сенажа - 2,2 млн т, силоса - 3,5 млн т.-0-

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