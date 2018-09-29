Хозяйства Минской области стали лидерами в Беларуси по урожайности зерновых

29 сентября, Мядель /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Минской области ОАО "Гастелловское", ОАО "Новая жизнь" и СПК "Агрокомбинат Снов" стали лидерами в Беларуси по урожайности зерновых. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун сегодня на церемонии чествования лучших тружеников села региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хозяйства Минской области по урожайности оказались в лидерах. Отметились "Гастелловское" (90 ц/га), "Новая жизнь" (75 ц/га) и агрокомбинат Снов" (74 ц/га). Это лучшие показатели в республике", - сказал Владимир Гракун.

По его словам, нынешний сельскохозяйственный год сложился не очень хорошо для зерновых культур. Однако профессионализм специалистов всех областей, районов и хозяйств, всех тех, кто работал на полях, позволил получить не менее 6 млн т зерна с кукурузой в Беларуси.

В заключение замминистра передал приветственное слово министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца и вручил заслуженные награды лучшим труженикам Минской области.

Празднование "Дажынак", начавшееся в Мяделе еще утром, продолжается. На улицах Набережной, Школьной, 17 Сентября, площадях Шаранговича и Ленина гудят торговые ряды и работает Город мастеров, где производители представляют свою промышленную и сельхозпродукцию. Вечером состоится концерт артистов Молодежного театра эстрады "Все хорошо, а будет еще лучше", программу которых завершит фейерверк над озером Мястро в 21.00.-0-