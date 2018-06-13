Идеи для "умного города" разработают на форуме в Витебске

13 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Урбан-арт форум "Прастора" пройдет в Витебске 22-24 июня, разнообразив программу празднования Дня города, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор культурно-просветительского учреждения "Центр урбанистических проектов и инициатив "Прастора" Оксана Кузина.

Основным событием форума станет хакатон на тему Smart City, где встретятся IТ-специалисты, дизайнеры, урбанисты, экологи. "Тема хакатона связана с концепцией "умного города", которая включает создание новых рабочих мест, а также учитывает потребности жителей и гостей. Такой город выглядит привлекательным для инвесторов и туристов. То есть участники хакатона смогут предложить самые разные идеи по решению экологических, энергетических и инфраструктурных городских проблем. Мы приглашаем как отдельных авторов с конкретными идеями, так и уже сложившиеся команды. Им предстоит за 48 часов придумать прототип будущего технологичного продукта, который поможет Витебску справиться с современными вызовами", - пояснила Оксана Кузина.

Победителей определит жюри, в состав которого войдут представитель горисполкома, архитектор, дизайнер, IT-специалист и координатор форума. Идеи победителей будут включены в план действий по устойчивому энергетическому развитию и климату, что позволит им развиться в стартап, под который можно будет искать инвестиции.

Бонусом для участников форума станут публичные лекции и урбан-беседы с экспертами из белорусских, российских и международных компаний. Они поделятся умными решениями для развития городов, расскажут об идее многослойного города, применении интернета вещей в нем, об опыте внедрения модели Smart City в Арабских Эмиратах.

Форум "Прастора" является частью Дней энергии, проходящих в городах-подписантах "Соглашения мэров по энергии и климату", в число которых входит и Витебск. Мероприятие проводится при содействии проекта "Поддержка инициативы "Соглашение мэров" в Беларуси", финансируемого Европейским союзом.

"К слову, у всех городов-подписантов, а в Беларуси таких уже более 40, есть возможность поучаствовать в конкурсе на лучший слоган об энергоэффективности и изменении климата - "Слоган твоего города". Мы предлагаем Витебску подключаться: горожане могут до 20 июня присылать на электронный адрес нашего учреждения (office@prastora.info) варианты слогана для областного центра, в которых будет отражена важность вопросов изменения климата, энергосбережения и сокращения выбросов парниковых газов. Победители получат сувениры с логотипом "Соглашение мэров" 22 июня на урбан-арт форуме", - добавила Оксана Кузина.

Организаторами урбан-арт форума выступают отдел культуры Витебского горисполкома, культурно-просветительское учреждение "Центр урбанистических проектов и инициатив "Прастора", Центральная городская библиотека им. М.Горького.-0-