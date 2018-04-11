Индийский инвестор увеличил до 84,95% долю в уставном фонде строящегося в Скиделе фармзавода

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийский инвестор увеличил до 84,95% свою долю в уставном фонде фармацевтического завода, который откроет в Скиделе (Гродненская область) белорусско-индийское ООО "Новалок", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Индийский инвестор - компания Lok-Beta Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - внес дополнительный денежный вклад в уставный фонд ООО "Новалок". "В связи с этим доля участия индийской компании в уставном фонде увеличена до 84,95%. Прорабатывается вопрос о передаче ООО "Новалок" дополнительных площадей РУП "Белмедпрепараты" в Скиделе - производственных помещений и оборудования участка производства аминокислот", - рассказали в пресс-службе. Строительно-монтажные работы по проекту выполнены на 95%. Проводится работа по организации поставок оборудования. Общий объем прямых иностранных инвестиций в проект составил $1,73 млн. К этому времени "Новалок" зарегистрировал три наименования лекарственных средств: "Абакавир", "Анальгин" и "Протионамид". Работа по формированию регистрационных досье и регистрации лекарств продолжается.

Всего в Беларуси с участием индийских компаний будут построены три фармацевтических завода. Еще один проект реализуют ЗАО "Фарматех" и индийская компания "Хетеро". "Создается совместное производство лекарств по полному циклу. Планируется организовать выпуск антиретровирусных, противоопухолевых лекарственных средств, антидепрессантов и прочих препаратов, не выпускаемых отечественными производителями, с использованием в производственном процессе активных субстанций, производимых компанией "Хетеро Лабс Лимитед", - отметили в пресс-службе верхней палаты парламента. В настоящее время в Беларуси зарегистрировано 11 наименований антиретровирусных лекарств, которые фасуются в ЗАО "Фарматех".

Современное фармпроизводство создается и в Бешенковичах Витебской области - при участии индийской компании "Натко фарма Лимитед". Предприятие будет по полному циклу выпускать биотехнологические продукты и генерические лекарства. "Ориентировочная стоимость проекта - около $15 млн. На предприятии планируется производить более 30 наименований лекарств в различных формах: таблетки, капсулы, растворы (ампулы и флаконы). Уже создан научно-производственный комплекс по выпуску генерических лекарственных средств противоопухолевого назначения", - проинформировали в пресс-службе.

Реализацию совместных белорусско-индийских проектов в фармацевтике курирует председатель Совета Республики, уполномоченный по сотрудничеству с Индией Михаил Мясникович.-0-