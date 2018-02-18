Инфоцентр позволит узнавать подробности хода выборов в местные Советы в Минской области

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационный центр на официальном сайте Минского областного исполнительного комитета позволит оперативно узнавать подробности хода голосования на выборах в местные Советы депутатов 28-го созыва, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

В одном из разделов интернет-ресурса (www.minsk-region.gov.by) будет размещаться разнообразная информация о ходе проведения выборов из всех регионов Минской области.

Всего в списки избирателей включены 1 млн 123 тыс. 590 человек.

В местные Советы 28-го созыва в Минской области предстоит избрать 3 451 депутата, в том числе 60 депутатов - в областной Совет, 38 - в Жодинский городской Совет, 702 - в районные Советы, 40 - в Советы городов районного подчинения, 63 - в поселковые и 2 548 - в сельские. На эти места претендуют более 3,7 тыс. кандидатов.

В регионе работают 247 территориальных избиркомов областного, районного, городского, поселкового и сельского уровней. Сформировано 60 окружных избиркомов по выборам в Минский областной Совет депутатов. Всего образован 991 участок для голосования, в том числе 36 в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, а также 5 - в воинских частях.

День местных выборов-2018 запомнится ряду впервые голосующих молодых людей, которые придут сегодня на избирательный участок в ГУ "Сеницкий центр культуры" (Минский район). Как рассказали в Миноблисполкоме, после того, как они опустят в урны бюллетени, их пригласят совершить обзорный полет на вертолете Ми-2 с флагом-растяжкой "ГОЛОСУЙ". Также предусмотрено посещение музея авиации Минского аэроклуба ДОСААФ и вручение сертификатов. Впоследствии вертолет пролетит с флагом-растяжкой по маршруту Сеница - Мачулищи - Колодищи - Боровляны - Сеница.-0-