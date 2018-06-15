Инклюзивный фестиваль организует Минский зоопарк 21 июня

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный инклюзивный фестиваль "Мы нужны друг другу" для детей с особенностями развития, молодых инвалидов пройдет в Минском зоопарке 21 июня, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Традиционное мероприятие уже в шестой раз соберет на одной площадке детей, молодежь, их родителей, педагогов и всех желающих. Гостей и участников будут встречать приветливые волонтеры и забавные ростовые куклы. А затем их закружит водоворот веселых игр, общения с собаками-терапевтами, завораживающее шоу трансформеров, занимательные мастер-классы. Посетителям предложат забавный аквагримм, конкурсы и розыгрыши с вручением подарков, фотозоны, встречи с животными Минского зоопарка и многое другое.

Также состоится концерт с участием артистов белорусской эстрады. Специальными гостями станут Дядя Ваня, Иван Буслай, гитарист-виртуоз Fergio, Маргарита Лурдж, Ольга Змурщик, Павел Алещенко.

Во время праздника будет организована выставка рисунков детей с ограниченным возможностями, проведена благотворительная ярмарка-распродажа поделок детей-инвалидов и молодых инвалидов. Собранные средства направят на организацию оздоровительного отдыха для них.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции экзотические животные, редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится свыше 2,5 тыс. животных 500 видов.-0-