26 декабря, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Инкубатор малого предпринимательства заработает в Орше в 2018 году. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Олег Мацкевич в рамках пресс-тура в Витебскую область, организованного Министерством экономики и Национальным пресс-центром, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас работает семь центров поддержки предпринимательства: четыре в Витебске, три в области - в Орше, Полоцке, Новополоцке. И пока два инкубатора, но в будущем году, думаю, в Орше тоже будет", - отметил Олег Мацкевич.

Он подчеркнул, что малое и среднее предпринимательство в Витебской области оказывает существенное влияние на развитие региона. "Здесь трудятся более 140 тыс. человек, 28% экономически активного населения. Что касается вклада МСП в экономику области, то по прошлому году это 16% выпуска товаров, 11% объема промышленного производства, 32% инвестиций и 33% экспорта. Эти цифры на языке экономистов говорят о многом - можно сказать, что это треть экономики. Но это уровень, который характеризует нынешнее положение, но который нас не устраивает", - сказал первый заместитель председателя.

По его словам, особое внимание руководство области уделяет строительству предпринимательской инфраструктуры. По Государственной программе "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016-2020 годы субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и субъектам малого предпринимательства Витебской области с начала 2017 года оказана финансовая поддержка в размере Br394,1 тыс. "Также мы проводим работу по имуществу: с начала года добросовестным арендаторам продали 17 объектов на сумму Br2,5 млн. Кроме того, мы продали 50 объектов неиспользуемой коммунальной собственности - областной, районной, городской", - констатировал Олег Мацкевич.

В рамках пресс-тура журналисты посетили инкубатор малого предпринимательства ООО ПГ "Закон и порядок", а также ККУП "Витебский областной центр маркетинга".-0-