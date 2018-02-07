7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная карта загрязненности воздуха появится в Минске, сообщил журналистам председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк, передает корреспондент БЕЛТА.
На карте будут отмечены красным участки с повышенным уровнем загрязняющих веществ. "Это позволит оперативно принимать меры по улучшению экологической ситуации на данной территории путем минимизации выбросов в атмосферу", - отметил Сергей Масляк.
Разработчиком программного обеспечения выступает общественное объединение "Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте" (БАЭС). Предполагается, что карта будет работать в онлайн-режиме и предоставлять сведения, поступающие из размещенных на основных магистралях датчиков. "Мы сможем взять любую точку города и увидеть, есть ли по определенным частицам превышение. Затем эту информацию планируем направлять местным органам власти для принятия решений. Принцип действия датчиков такой же, как и автоматических станций мониторинга состояния атмосферного воздуха (их в Минске 12), которые фиксируют показатели ежесекундно", - пояснил корреспонденту БЕЛТА Сергей Масляк.
В первую очередь новшество направлено на снижение вредного воздействия транспортных средств на экологию. Проанализировав данные интерактивной карты, специалисты смогут подготовить предложения по улучшению организации дорожного движения и распределению транспортных потоков. Ожидается, что проект будет реализован до конца года.
В целом, по словам Сергея Масляка, в 2017 году объем выбросов выхлопных газов в столице снизился по сравнению с 2016 годом.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4666 BYN
|2.455 BYN
|2.463 BYN
|USD
|1.9894 BYN
|1.986 BYN
|1.988 BYN
|RUB
|3.4803 BYN
|3.481 BYN
|3.49 BYN