7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная карта загрязненности воздуха появится в Минске, сообщил журналистам председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк, передает корреспондент БЕЛТА.

На карте будут отмечены красным участки с повышенным уровнем загрязняющих веществ. "Это позволит оперативно принимать меры по улучшению экологической ситуации на данной территории путем минимизации выбросов в атмосферу", - отметил Сергей Масляк.

Разработчиком программного обеспечения выступает общественное объединение "Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте" (БАЭС). Предполагается, что карта будет работать в онлайн-режиме и предоставлять сведения, поступающие из размещенных на основных магистралях датчиков. "Мы сможем взять любую точку города и увидеть, есть ли по определенным частицам превышение. Затем эту информацию планируем направлять местным органам власти для принятия решений. Принцип действия датчиков такой же, как и автоматических станций мониторинга состояния атмосферного воздуха (их в Минске 12), которые фиксируют показатели ежесекундно", - пояснил корреспонденту БЕЛТА Сергей Масляк.

В первую очередь новшество направлено на снижение вредного воздействия транспортных средств на экологию. Проанализировав данные интерактивной карты, специалисты смогут подготовить предложения по улучшению организации дорожного движения и распределению транспортных потоков. Ожидается, что проект будет реализован до конца года.

В целом, по словам Сергея Масляка, в 2017 году объем выбросов выхлопных газов в столице снизился по сравнению с 2016 годом.-0-