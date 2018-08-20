Инвестиции в создание мебельного производства в Ивацевичах составят 20 млн евро

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий объем инвестиций в создание мебельного производства в Ивацевичах составит 20 млн евро, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

"Инвестпроект по созданию в г.Ивацевичи мебельного производства известной немецкой компании получил официальный статус - подписан и зарегистрирован инвестиционный договор", - проинформировали в концерне. Документ подписан между Беларусью в лице концерна "Беллесбумпром" и компанией "Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ" и внесен 17 августа Министерством экономики в Государственный реестр инвестиционных договоров с Республикой Беларусь.

Мебельное производство на первом этапе будет функционировать на арендных площадях ОАО "Ивацевичдрев". На его создание и функционирование компания инвестирует 1,5 млн евро. Первую продукцию - мягкую мебель - намечено выпустить уже в сентябре текущего года. На фабрике будут трудиться белорусские специалисты, которые прошли специальное обучение на заводах "Полипол" в Польше. На первом этапе, до марта 2019 года, планируется выпустить около 1 тыс. диванов.

Параллельно инвестор планирует осуществлять в Ивацевичах строительство собственной фабрики. Общий объем инвестиций оценивается в 20 млн евро. Ожидается, что к 2020 году объем производства составит 8,5 тыс. диванов, к 2027 году - около 27 тыс. Фабрика займет площадь в 50 тыс. кв.м. Будет создано около 1,2 тыс. новых рабочих мест. Произведенную мебель планируется поставлять на европейский рынок.

Целью проекта является развитие обрабатывающей промышленности как приоритетного вида деятельности для осуществления инвестиций и объединение возможностей по производству мебели, иных изделий и продукции на территории Беларуси, а также расширение рынков сбыта.-0-