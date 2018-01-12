Исаченко о перспективах Минской области: новые производства, современные медцентры и развитие Борисова

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" рассказал о перспективах развития Минской области в преддверии 80-летнего юбилея со дня образования центрального региона, сообщает БЕЛТА.

Приоритетом в промышленности для Минской области является создание новых производств и динамичное развитие существующих. Многое предстоит сделать в социальной сфере. Продолжится строительство жилья, в том числе с господдержкой.

"Особое внимание - сфере здравоохранения, будут создаваться центры специализированной медицинской помощи. Министерство здравоохранения одобрило разработанную нами концепцию, - рассказал Анатолий Исаченко. - Планируется, что такие центры будут работать в Борисове, Молодечно, Солигорске и в Боровлянах. Оборудуем их самой современной медицинской техникой, привлечем высококлассных специалистов. И, например, жителю Вилейки или Воложина не надо будет ехать в Минск, чтобы получить необходимое ему медобслуживание. Достаточно будет обратиться в центр специализированной медицинской помощи в Молодечно".

По словам руководителя Минской области, много положительных перемен ожидает в 2018 году Борисов. "На его развитие как крупного регионального центра в минувшем году обратил особое внимание Президент Беларуси. По поручению главы государства в городе приступили к строительству школы, начали проектирование новой больницы. Будет строиться мост в Залинейном районе города, разговоры о котором ведутся уже несколько десятилетий", - конкретизировал Анатолий Исаченко.

"По каждому району проработаны свои планы развития, учитывающие интересы его жителей и Минской области в целом. Годовая инвестпрограмма, по которой было много дискуссий и предложений, рассмотрена, осталось выполнить намеченное", - подчеркнул губернатор.

Минская область 15 января отметит 80-летие со дня образования. На протяжении последних семи лет она занимает в стране лидирующее положение по росту валового регионального продукта. Доля области в ВВП Беларуси - около 15%. Предприятия экспортируют товары более чем в 140 стран мира. Центральный регион является самым большим в стране по площади - 39,9 тыс. кв.км. Численность населения превышает 1,42 млн человек.-0-