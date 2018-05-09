Исторические реконструкции, ярмарки и салют - куда пойти в Минске в День Победы

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование Дня Победы в столице традиционно пройдет масштабно. Гулянья сегодня развернутся на 20 площадках, торговое обслуживание гостей обеспечат более 600 участников, сообщает БЕЛТА.

Так, днем состоится возложение венков и цветов к монументу Победы, а в 21.30 здесь же минчане и туристы увидят праздничный концерт телепроекта "Площадь Победы-2018", который в 23.00 завершится красочным салютом.

На территории у Дворца спорта с 10.00 до 23.00 для гостей выступят ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, концертный оркестр "Немига", образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил, артисты Большого театра оперы и балета, белорусской эстрады, детские творческие коллективы. Откроется город мастеров, торговые ряды и мини-кафе более чем на 2,5 тыс. посадочных мест.

С 13.00 до 23.00 масштабные гулянья в рамках летнего музыкально-туристического сезона также развернутся на территории Верхнего города.

Праздники состоятся и в районах. Так, в Заводском районе мероприятие "Помнит сердце, не забудет никогда…" пройдет на площадке у "Чижовка-Арены" (ул.Ташкентская, 19) с 14.00 до 19.00. Перед зрителями выступят артисты белорусской эстрады, детские творческие коллективы. Будут работать аттракционы, фотозоны. Гости увидят реконструкцию танкового боя, смогут поучаствовать в интерактивном квесте, научиться танцевать вальс, сфотографироваться на фоне военной техники.

Солдатская каша и музей с экспонатами военных лет ждут посетителей Минского зоопарка. В 12.00 здесь начнется праздник "Великий май". В программе - концерт, специальным гостем которого будет казачий ансамбль "Гуляй, казак!". Для любителей фото подготовят оригинальную фотозону "Партизанский костерок", продемонстрируют мастерство выездки на верховых скакунах. Отдохнуть и перекусить можно будет в импровизированном "кинотеатре военных лет", где в том числе расскажут о судьбе обитателей зоопарков в годы войны и познакомят с историями участия животных в военных действиях.

В Первомайском районе в 11.00 начнется праздничная программа "Паровозик из Ромашково!" на станции Заслоново Детской железной дороги. С 13.00 до 19.00 районный праздник примет парк культуры и отдыха им. Челюскинцев. Будут открыты праздничные зоны, где выступят ведущие коллективы республики и артисты белорусской эстрады, лауреаты конкурса патриотической песни, лучшие творческие коллективы школ и гимназий района. На площадке "Встреча" с 16.00 до 19.00 запланирована танцевальная программа "Ретро".

Праздничное мероприятие "Цветы Победы!" состоится в Центральном ботаническом саду. Посетителей с 13.00 до 16.00 ожидает концерт, а также развлечения для детей и взрослых. Можно будет принять участие в увлекательных экскурсиях по территории сада, во время которых экскурсоводы расскажут об аллеях и полянках, связанных с историей войны, об уникальных декоративных коллекциях растений. Экскурсионные группы формируются возле оранжереи тропических растений в 13.00 и 14.30.Также состоится чествование ветеранов, историческая викторина. Посетителям предложат совершить прогулки верхом на лошадях и пони по озерному комплексу.

В Партизанском районе будут работать три праздничные площадки. Так, в парке им. М.Горького с 13.00 до 18.00 выступят ансамбль Вооруженных Сил Беларуси, народный хор им.Цитовича, артисты продюсерского центра Я.Поплавской и А.Тихановича и др. В парке экстремальных видов спорта с 12.00 до 18.00 состоятся гала-концерт районного конкурса современного эстрадного творчества "Звездопад" и спортивно-развлекательная программа "Союз поколений". На площадке у самолета по ул.Карвата с 12.00 до 16.00 запланировано выступление творческих коллективов учреждений образования, будут организованы интерактивная зона Партизанского РОЧС "Безопасное детство", выставка детского творчества.

В Октябрьском районе праздник принимает парк "Курасовщина", где концертная программа начнется в 13.00.

В Ленинском районе гулянья развернутся в Лошицком усадебно-парковом комплексе (с 12.00 до 20.00), а также на площадке перед кинотеатром "Салют" (с 12.00 до 17.00).

Советский район с 12.00 до 18.00 приглашает минчан на площадку у Комаровского сквера (ул.Кульман, 5а), где выступят Саша Немо, ансамбли "Спадчына", ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси. Предусмотрена работа аттракционов для детей (надувных горок, батутов и др.), тематических развлекательных площадок. Горожанам представят исторические реконструкции "В довоенном парке" и "На передовой", предложат пройти полосу испытаний.

Московский район праздник проведет в парке им.М.Павлова с 10.00 до 18.00. Кроме концертно-развлекательной и танцевальной программы будет организована работа тематических площадок, в том числе передвижная экспозиция музея истории ВОВ, детская игровая зона, экспозиция детских библиотек. Маленькие посетители будут рады побывать на "Планете желаний", где для них проведут конкурсы, покажут детские спектакли. Организован прокат байдарок, состоится мастер-класс по технике водного туризма. Вузы, координационный совет "Студенческой деревни", БРСМ на тематической площадке предложит большой выбор занятий по интересам для молодежи.

Во Фрунзенском районе в парке "Тиволи" с 12.00 до 16.00 состоится молодежный спортивный праздник "Равнение на Победу!", в парке 60-летия Октября с 12.00 до 18.00 - районный праздник "Великий май! Победный май!", в парке им.Уго Чавеса с 12.00 до 18.00 - праздничная программа детских творческих коллективов, выставка декоративно-прикладного творчества, спортивные соревнования.

Центральный район приглашает на праздник в парк Победы (вход со стороны просп.Победителей) с 12.00 до 17.00. Будут организованы выставка-продажа изделий мастеров народного творчества, интерактивная выставка макетов оружия и амуниции, детский городок, информационно-интерактивная площадка Красного Креста и БРСМ. Можно бесплатно продегустировать солдатскую кашу.-0-