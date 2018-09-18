Итальянский Неаполь выразил интерес к сотрудничеству с белорусским Гомелем

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Итальянский Неаполь выразил интерес в сотрудничестве с белорусским Гомелем. Об этом сегодня на встрече с заместителем председателя Гомельского горисполкома Виталием Атаманчуком сообщила руководитель Белорусского культурного общества Bellarus в Неаполе Татьяна Пумпулева, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 8 лет работы наша организация объединила сотни белорусов в Неаполе. Мы проводим много мероприятий, направленных на сохранение духовного наследия Беларуси и ознакомление с ее историей и современностью на территории Италии. Теперь решили выйти на новый уровень. Нашу деятельность отметили в администрации муниципалитета Неаполя и выступили с инициативой наладить контакт с белорусским Гомелем", - рассказала уроженка Гомельской области Татьяна Пумпулева. По ее словам, 30-дневный безвизовый режим пребывания жителей Италии в Беларуси будет только содействовать развитию совместных проектов.

В числе приоритетных сфер сотрудничества руководитель Белорусского культурного общества в Неаполе обозначила экономику, туризм и образование. В частности, предложила проект по молодежному обмену для языковой практики студентов.

Со стороны гомельских властей были озвучены несколько предложений в сфере культуры и спорта, с которых может начаться двустороннее сотрудничество. Также коллегам и представителям бизнес-сообщества из Неаполя передано приглашение на Гомельский экономический форум. Впоследствии будут обозначены точки соприкосновения и возможности регионального сотрудничества и в других направлениях.

Гомель - активный участник движения породненных городов. Сегодня в рамках партнерских побратимских отношений налажен контакт областного центра с 32 городами мира, среди которых итальянская Парма.-0-