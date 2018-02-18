Избиратели должны в полной мере осознавать значимость своего выбора - Николайкин

18 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Избиратели должны в полной мере осознавать значимость своего выбора. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин.

"Выборы в местные Советы депутатов являются очень важной внутренней политической кампанией. Для каждого гражданина участие в ней имеет серьезное значение, так как именно выбранным депутатам впоследствии предстоит непосредственно взаимодействовать с людьми, отстаивать их интересы в органах исполнительной власти, выступать с предложениями по улучшению жизни, поэтому избиратели должны в полной мере осознавать значимость своего выбора", - подчеркнул мэр.

Виктор Николайкин обратил внимание на влияние, которое оказывают представители депутатского корпуса в вопросах благоустройства местных населенных пунктов, решения точечных насущных проблем. "Это люди, от активной позиции которых зависит решение многих вопросов. Поэтому важно выбирать инициативных людей, оправдавших доверие населения делом", - добавил он.

В Витебской области предстоит сформировать 220 Советов базового и первичного уровня, в том числе 192 сельских, 21 районный, 2 поселковых, 5 городских, а также областной Совет депутатов. На 3 212 депутатских мандатов Советов всех уровней претендуют 3 327 кандидатов. Голосование проходит на 798 избирательных участках.-0-