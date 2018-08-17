"Яблочный фест" пройдет 18 августа в Шарковщинском районе

17 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Областной праздник любительских объединений "Яблочный фест" 18 августа соберет гостей на территории Мемориального музея садовода-селекционера Ивана Сикоры в деревне Алашки Шарковщинского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества.

Для гостей праздника будут работать интерактивные площадки с национальной кухней, театральными представлениями, бытовыми танцами. Приедут участники клубов садоводов, цветоводов, огородников, выступит театр моды. Запланированы работа аттракционов, освящение яблок нового урожая, театрализованное представление "Яблычны спас - вяселле прыпас". Участники смогут попробовать широкий ассортимент блюд и напитков из этого фрукта.

Вечером в парке Шарковщины всех желающих ожидают конкурс эстрадной песни среди молодежи района Green Apple.Young and Talented, выступление вокально-инструментального ансамбля Сotton Buds и дискотека.

Празднования Яблочного Спаса пройдут и в других населенных пунктах области. 19 августа в агрогородке Островщина Полоцкого района состоится обрядовое действие "Островщинские заветки в Яблочный Спас". В его программе деревенские забавы на силу и ловкость, ворожба на яблочной кожуре и другие гадания для парней и девушек.

"На Спас гадали не только девушки на суженого, но и парни на свою будущую избранницу. Молодых людей угощали яблоками первого урожая, приговаривая: "Кому попадется "кисляк" - суждено жениться рано и на плаксивой жене. А кому достанется сладкое яблоко, тот получит в жены румяную красавицу. Кроме того, в старину на Яблочный Спас существовала такая традиция: расчесывать волосы незамужним девушкам деревянным гребнем, сделанным из яблоневого дерева. Считалось, что это помогало красавицам обзавестись приятным румянцем и избавиться от головной боли", - рассказали в Полоцком районном центре культуры.

Яблочный Спас - один из первых праздников урожая. В этот день освящением яблок и меда задабривают приближающуюся осень. Среди всех плодовых деревьев яблоня особо почитаема у восточных славян. Она не только символизирует жизнь, вечность и бессмертие, но и считалось, что она может наделить этим человека, одарив его плодами. На Спас во многих местах освященные в церкви яблоки несли на кладбище, где каждому родичу клали на могилу по одному плоду.-0-