16 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Ярмарка инновационных разработок в медицине и фармации пройдет в Витебске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Мероприятие по направлению "Медицина и фармация" состоится 23 марта в Витебском государственном медицинском университете. Во время ярмарки пройдет выставка инновационной продукции белорусских организаций, а также презентация инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для коммерциализации. Кроме того, запланированы тематические секции и деловые переговоры с представителями потенциальных заказчиков.

Организаторами мероприятия выступают Государственный комитет по науке и технологиям и Витебский облисполком при участии Витебского государственного медицинского университета.-0-