Ярмарка туруслуг "Отдых" пройдет в Минске 4-7 апреля

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная весенняя ярмарка туристских услуг "Отдых-2018", пройдет в Минске с 4 по 7 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Мероприятие организуют национальный выставочный центр "БелЭкспо" вместе с Министерством спорта и туризма. Тематика мероприятия - путешествия и экскурсионные программы, медицинский туризм и транспортные услуги, спортивный инвентарь и страхование в туризме, услуги санаториев, пансионатов, домов отдыха, туристических клубов, гостиничный сервис, различные туристические аксессуары. На ярмарке пройдут многочисленные презентации, а также круглые столы и семинары по проблемным вопросам туристической отрасли.

В форуме примут участие компании из Беларуси, Болгарии, Венгрии, Египта, Кубы, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, России, Сербии, Турции, Украины, Чехии.

Согласно данным Белстата, в минувшем году только организованных белорусских туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж, было 727,5 тыс. (на 47% больше, чем в 2016-м). При этом 19% выезжали в страны СНГ, 35,5% - в страны ЕС, 45,5% - в другие страны. Чаще всего белорусские туристы посещали Турцию, Египет, Украину, Болгарию, Россию, Польшу, Испанию, Грецию, Черногорию, Чехию, Литву и Италию.

В 2017 году также вырос туристический поток в Беларусь - число организованных туристов и экскурсантов увеличилось по сравнению с 2016-м на 30% до 282 тыс.-0-