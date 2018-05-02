Ярмарка вакансий для безработных дорожников-строителей пройдет в Барановичах

2 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарка вакансий пройдет сегодня в управлении по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела трудоустройства и содействия занятости управления Ирина Лис.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 13.00 по инициативе коммунального унитарного предприятия "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома". Свободные места ждут квалифицированных дорожников, плотников-бетонщиков, монтажников наружных трубопроводов, бетонщиков, проходчиков, машинистов самоходного катка и асфальтоукладчика. По некоторым вакансиям зарплата составляет Br1 тыс.- Br1,5 тыс. У соискателей будет возможность узнать всю интересующую информацию из первых рук - от нанимателя в ярмарке планируют принять участие представители руководства и кадровой службы КУП.

"Ярмарки вакансий у нас проходят регулярно. Кого-то наниматели сразу оформляют на работу, кому-то предлагают обучиться. Например, 24 апреля мини-ярмарку проводило ООО "ЛесоЭкспорт". Сейчас под заказ нанимателя мы набираем группу по обучению на деревообрабатывающих станках. Предприятие готово принять на работу 12 человек", - рассказала Ирина Лис.

По ее словам, в отсутствие постоянной занятости многие безработные участвуют в оплачиваемых общественных работах в организациях ЖКХ, сельского хозяйства. Такой формой временного трудоустройства с начала года воспользовались 349 человек. По направлению органов по труду в Минскую область переселена семья из двух человек. Бывшие горожане изъявили желание переехать в сельскую местность, где жена будет трудиться оператором машинного доения, супруг - слесарем по ремонту сельхозмашин. Также 7 безработных получили субсидии на организацию своего дела.

По последним данным, на учете в управлении по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома состоят 536 безработных. Насчитывается 1118 заявленных организациями вакансий, в том числе 826 - по рабочим специальностям. Уровень безработицы составляет 0,7% к экономически активному населению. На начало текущего года в городе числилось 620 безработных, было 1013 вакансий, уровень безработицы составлял 0,8%.-0-