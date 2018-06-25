Ярмарка вакансий с участием ТЦСОНов Минска пройдет 28 июня

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальные центры социального обслуживания населения Минска презентуют свои предложения рабочих мест на ярмарке вакансий 28 июня, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей (ул.Чеботарева, 6А) с 10.00 до 12.00 приглашает на мероприятие всех, кто находится в поиске работы. Представители организаций расскажут об условиях труда в ТЦСОНах Минска и его оплате.

Кроме того, 26 июня в ГП "Жилкомплект" (ул.Аннаева, 67) состоится День предприятия, с 10.00 до 12.00 можно ознакомиться с вакансиями и нюансами предложений по трудоустройству.-0-