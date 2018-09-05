5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарку инновационных идей SmartPatent-2018 проведут в Минске 4-5 декабря, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Мероприятие пройдет во Дворце искусств по ул.Козлова. Кроме презентации перспективных разработок, состоится инновационный научно-практический форум и научная конференция для молодых ученых.

Предусмотрены интерактивные площадки для учащихся, где они смогут познакомиться с научным исследованиям и экспериментам. Будет представлен широкий образовательный блок по вопросам получения государственной поддержки.

Участие в ярмарке могут принять инновационные компании и стартапы, имеющие прототип или защищенную интеллектуальную собственность. Для экспонентов-победителей предусмотрены специальные призы. Заявки принимаются до 4 ноября.

Организаторами выступают Мингорисполком, Минский городской технопарк, ЦПП ООО "Лаборатория интеллекта", ОО "Центр молодежных инноваций". Основной задачей мероприятия является реализация (коммерциализация) инновационных идей (проектов).

В 2017 году на ярмарке было представлено 50 проектов и 27 стартапов в различных сферах, а всего организаторам поступило более 100 заявок.-0-