5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарку инновационных идей SmartPatent-2018 проведут в Минске 4-5 декабря, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.
Мероприятие пройдет во Дворце искусств по ул.Козлова. Кроме презентации перспективных разработок, состоится инновационный научно-практический форум и научная конференция для молодых ученых.
Предусмотрены интерактивные площадки для учащихся, где они смогут познакомиться с научным исследованиям и экспериментам. Будет представлен широкий образовательный блок по вопросам получения государственной поддержки.
Участие в ярмарке могут принять инновационные компании и стартапы, имеющие прототип или защищенную интеллектуальную собственность. Для экспонентов-победителей предусмотрены специальные призы. Заявки принимаются до 4 ноября.
Организаторами выступают Мингорисполком, Минский городской технопарк, ЦПП ООО "Лаборатория интеллекта", ОО "Центр молодежных инноваций". Основной задачей мероприятия является реализация (коммерциализация) инновационных идей (проектов).
В 2017 году на ярмарке было представлено 50 проектов и 27 стартапов в различных сферах, а всего организаторам поступило более 100 заявок.-0-
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