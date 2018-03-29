Ярмарку вакансий в сферах строительства и легкой промышленности организуют в Барановичах

29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сегодня организуют ярмарку вакансий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

Мероприятие пройдет с 11.00 до 13.00 в здании службы занятости. Для участия в ярмарке вакансий приглашены крупные предприятия легкой промышленности. Ожидается, что свои предложения по трудоустройству озвучат представители ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", "Барановичская швейная фабрика", "Барановичская обувная фабрика", филиал ИПУП "Актив Шуз", УП "Шарм Премьер". Наниматели в первую очередь заинтересованы в приеме на работу швей, настильщиков, обувщиков. Также жителям Барановичей представится возможность устроиться на работу в строительные организации. На местных предприятиях особо востребованы штукатуры, каменщики и облицовщики-плиточники.

"Представители выбранных профессий наиболее востребованы в Барановичах. Например, в легкой промышленности насчитывается более 270 свободных рабочих мест. Это практически треть от общего количества заявленных вакансий. В строительстве - 85 (около 10%)", - отметили в управлении по труду и занятости. Помимо информации о наличии свободных рабочих мест, на ярмарке вакансий соискатели узнают о возможностях переобучения.

По последним данным, в Барановичах насчитывается более 900 вакансий, в том числе 715 для рабочих. С начала года в службу занятости обратились 627 человек, из них 509 были зарегистрированы в качестве безработных. Специалисты оказали содействие в трудоустройстве 441 жителю города (347 безработным). Уровень безработицы в Барановичах составляет 0,8% к экономически активному населению.-0-