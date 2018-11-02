Юные самбисты поборются за призы управления СК по Гомельской области

2 ноября, Гомель /Корр. - БЕЛТА/. Республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по борьбе самбо на призы управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области пройдет 3 ноября, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК региона Мария Кривоногова.
Самбисты со всей страны соберутся под сводами Дворца легкой атлетики в Гомеле. На мягкий ковер выйдут юноши и девушки 2002-2003 годов рождения. В своих весовых категориях им предстоит продемонстрировать эффективные приемы и тактики самбо.
В спортивных кругах рассматривают самбо и как систему воспитания, способствующую развитию морально-волевых качеств, поэтому судьи оценят не только технику, но и погружение спортсменов в философию единоборства.
Спартакиада пройдет под эгидой спортивно-благотворительного проекта "Служить и защищать", отметила Мария Кривоногова. Основная цель мероприятия - совершенствование и развитие традиций УСК по Гомельской области, профилактика правонарушений и профессиональная ориентация молодежи, пропаганда здорового образа жизни, духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения.
Во время мероприятия руководство УСК будет чествовать ветеранов следствия, наградит сотрудников, отличившихся в служебной деятельности.-0-
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