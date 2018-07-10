Юные спасатели-пожарные из 13 стран соберутся на слет под Гомелем

10 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ХVI Международный слет юных спасателей-пожарных пройдет 12-20 июля в специализированном лицее при Университете гражданской защиты МЧС в Гомельском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор ЦПиО Гомельского областного управления МЧС Беларуси Ирина Украинец.

Более 140 участников проведут в альма-матер гомельских лицеистов-спасателей восемь насыщенных и интересных дней. Здесь соберутся команды из Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Италии, Казахстана, Латвии, Польши, Сербии, Украины. Россию представят сразу две команды. После многолетнего перерыва на слет прибудут ребята из Германии. В составе каждой команды - 10 человек. Это активные парни и девушки 11-17 лет, а также взрослые лидеры движения юных спасателей.

На каждый день слета подготовлена насыщенная программа - различные конкурсы и мероприятия, обучающие основам безопасности жизнедеятельности и оказанию первой медицинской помощи. Помимо соревновательных туров, ребят ожидает яркая внеконкурсная жизнь. Участники молодежного форума познакомятся с традициями и особенностями национальной культуры стран-участниц, методами обучения безопасности в других регионах. 15 июля юные спасатели отправятся на экскурсию в Гомельский дворцово-парковый ансамбль.

Планируется, что 12 июля в церемонии открытия слета, а также вручении призов на закрытии будет участвовать министр МЧС Беларуси Владимир Ващенко.

Среди основных целей слета - обучение навыкам спасения в различных чрезвычайных ситуациях, формирование культуры безопасности среди молодежи. Во время таких форумов устанавливаются долгосрочное партнерство и сотрудничество между государственными, общественными и международными структурами в этой сфере. Международная встреча проводится Белорусской молодежной общественной организацией спасателей-пожарных при поддержке МЧС.

После закрытия слета юных спасателей-пожарных ждет сюрприз. Команды приглашены в Минск на торжественные мероприятия, приуроченные к 165-летию пожарной службы Беларуси.-0-