К началу отопительного сезона в Гомельской области заменят 114 км теплосетей

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. К началу отопительного сезона в Гомельской области заменят 114 км коммунальных тепловых сетей. Об этом сообщил сегодня на заседании облисполкома генеральный директор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский, передает корреспондент БЕЛТА.

К началу осенне-зимнего периода 2018-2019 годов в регионе планируется осуществить мероприятия по 55 направлениям. Главная их цель - обеспечить надежность инженерных систем и коммуникаций, качественное предоставление услуг, снижение расходов топливно-энергетических ресурсов. "Организациям ЖКХ области необходимо произвести замену тепловых сетей в объеме не менее 114 км. На 22 мая данное задание выполнено на 22,8% - уже заменили 26 км", - проинформировал Дмитрий Згурский. Однако, подчеркнул он, в некоторых районах - Брагинском, Кормянском, Чечерском, а также Гомельском, Лоевском, Рогачевском - эту работу необходимо активизировать. Гендиректор объединения акцентировал внимание на том, что основной объем должен быть выполнен до 1 сентября.

К 1 октября поставлена задача заготовить 315 тыс. плотных куб.м древесины - дров, топливной щепы. К середине мая создан запас в объеме 173,4 тыс. плотных куб.м древесины, или 55% от задания.

Кроме того, до 1 июля необходимо провести гидравлические испытания тепловых сетей. Особый акцент сделан на минимизации потерь тепловой энергии по теплосетям. "Планы по снижению тепловых потерь включают замену и модернизацию тепловых сетей, гидравлическую наладку, реконструкцию котельных, децентрализацию теплоснабжения, а также не требующее дополнительных средств наведение порядка в учете реализации тепловой энергии", - подчеркнул Дмитрий Згурский.

Будет продолжена и модернизация газовых котельных, включая их перевод в автоматический режим. Кроме того, ряд теплоисточников переводятся на местные виды топлива. Большой фронт работ предстоит выполнить по подготовке жилищного фонда, объектов водопроводно-канализационного хозяйства. " Следует уделить особое внимание и обеспечить стопроцентную проверку дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах, чтобы исключить всевозможные негативные последствия и риски", - добавил гендиректор ЖКХ. Также определены планы по проведению ямочного ремонта, запасам песко-соляной смеси, подготовке техники, созданию ремонтных бригад и т.д.

Паспорта готовности к грядущему отопительному сезону все теплоисточники, потребители тепловой энергии и организации, транспортирующие теплоэнергию, должны получить до 1 сентября, резюмировал Дмитрий Згурский.-0-