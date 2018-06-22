22 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Качество обслуживания в столовых витебских вузов после мониторинга КГК улучшилось. Об этом сообщил журналистам во время посещения столовой Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ) заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Витебской области Франц Венскович.

Во исполнение поручения Президента по снижению стоимости и улучшению качества питания студентов ведомство в апреле и мае провело мониторинги по организации питания в вузах областного центра. По их результатам в столовых и буфетах университетов были выявлены недостатки и нарушения: случаи ненадлежащего санитарного состояния объектов питания, требований, предъявляемых к хранению и использованию готовых продуктов и сырья, содержанию помещений, технологического оборудования и инвентаря. Также были случаи продажи товаров с истекшим сроком годности.

"Несмотря на то, что цены на комплексные обеды были сформированы минимальные (до 1,75 копейки), активным спросом они не пользовались из-за небольших порций и низкой калорийности блюд. А стоимость других, которые не вошли в этот комплекс, в сравнении с началом года существенно не снизилась, а по ряду наименований за счет увеличения отпускных цен поставщиками и увеличения торговых надбавок и наценок объектов общепита, даже выросла от 5 до 30%", - отметил Франц Венскович.

По его словам, после мониторинга всем руководителям вузов были вынесены рекомендации по устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности. Так, 26 человек привлекли к дисциплинарной ответственности, в том числе четыре работника уволены.

"При повторном посещении высших учебных заведений в мае отметили улучшение качества обслуживания студентов. Во всех вузах руководителями сформированы группы во главе с проректорами, в состав которых вошли преподаватели и студенты, которые ежедневно контролируют работу столовых. Кроме того, проведены санитарные дни по наведению порядка на пищеблоках, в складских и подсобных помещениях, заменена часть изношенного и устаревшего оборудования, намечены мероприятия по обновлению материально-технической базы и ремонту в ближайшей перспективе", - сказал представитель комитета.

Также пересмотрены в сторону снижения размеры торговых надбавок, которые ранее применялись в основном в максимальном размере (до 30%). Это позволило снизить розничные цены на ряд блюд, в состав которых входят молочные и мясные продукты, свежие овощи.

Ректор ВГМУ Анатолий Щастный отметил, что вуз в кратчайшие сроки отреагировал на результаты мониторинга и устранил недостатки. "В течение года готовим комплексные обеды, и они востребованы студентами и преподавателями. Главное, что сейчас при закупке продуктов мы не работаем с посредниками", - подчеркнул он.

Ректор также акцентировал внимание на том, что уже ведутся проектные работы по реконструкции и модернизации столовой ВГМУ. В этом году ее собираются закрыть на проведение необходимых строительных мероприятий. "Сейчас идет закупка оборудования, которое позволит готовить горячее питание в подразделении вуза - гостиничном комплексе "Двина" и доставлять их в буфеты каждого общежития студенческого городка. А в ближайшие дни в общежитиях №7 и 8, которые сданы в этом учебном году, откроется кафе для студентов и гостей города", - заверил он.

Несмотря на заметные улучшения в организации питания, КГК области будет держать этот вопрос на контроле.-0-