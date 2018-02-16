Кадеты и суворовцы примут участие в спартакиаде ко Дню милиции

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спартакиада учащихся кадетских училищ, специализированных лицеев, Минского суворовского военного училища по служебно-прикладным и массовым видам спорта, посвященная Дню милиции (отмечается 4 марта), стартует в Минске 19 февраля, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Соревнования, проводимые под эгидой Министерства внутренних дел, состоятся уже во второй раз и пройдут на базе Академии МВД, в плавательном бассейне ГУВД и Минском городском центре олимпийской подготовки "Атлет".

Юным спортсменам предстоит состязаться в мини-футболе, стрельбе из пневматической винтовки и четырехборье. Награждение победителей и призеров, а также закрытие спартакиады пройдут 21 февраля в Национальном олимпийском комитете.-0-